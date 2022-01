Les USA ne pratiquent plus de tests PCR contre la Covid-19

Depuis le 1er janvier 2022, les autorités sanitaires états-uniennes ne considèrent plus les tests PCR comme permettant de détecter les patients atteints de la Covid-19. Ce test a été conçu pour observer la présence de matériel génétique de certains virus, mais pas pour identifier ces matériaux génétiques. Il détecte aussi bien une infection grippale qu'une à la Covid-19 et d'autres encore mais ne permet pas de les distinguer les unes des autres. C'est pourquoi en 2020 et 2021, les services de santé avaient (...)



