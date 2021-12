La Douma de Minsk reconnaît le génocide biélorussien

Le Parlement du Bélarus a adopté le 14 décembre 2021 une loi reconnaissant le génocide des Biélorussiens par les nazis. Les nazis perpétrèrent 140 opérations punitives dans le paix. Ils rasèrent plus de 200 villes et 9 000 villages. Ils établirent 250 camps de concentration pour les soldats soviétiques prisonniers et 350 pour les civils. Dans le camp le plus important, 206 500 personnes moururent. Au total, un tiers de la population de l'époque fut tuée par les nazis (soit 2,5 à 3 millions de (...)



