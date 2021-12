La politique des États-Unis relative à l'Afrique, par Mary C. "Molly" Phee

par Mary C. "Molly" Phee

Je tiens à vous remercier tous pour votre accueil chaleureux ici. Je vis depuis longtemps dans ce quartier, de sorte que j'ai arpenté les rues autour de l'Université Howard, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'entrer et de voir le bâtiment, alors merci. Les locaux sont impressionnants, mais c'est l'esprit des gens qui sont venus ici et qui sont ici qui est si encourageant et accueillant. Alors, merci de m'avoir invitée ici aujourd'hui. Je tiens également à vous remercier, Dr Johnson, Monsieur le prévôt, (...)



Lire l'article complet