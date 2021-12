La poudrière ukrainienne et la mèche, par Manlio Dinucci

par Manlio Dinucci

Selon la narration de Washington, la Russie masserait ses troupes à la frontière ukrainienne et s'apprêterait à l'envahir en janvier. L'Otan se tiendrait donc prête à défendre l'Ukraine de l'Ours russe. En réalité, c'est l'Ukraine qui est en tort : elle n'a toujours pas respecté sa signature et mis en œuvre les accords de Minsk, quand à la Russie, elle ne masse aucune troupe à sa frontière, mais elle a toujours disposé de grandes bases en Crimée et utilise désormais les bases de Yelnya et Boyevo, très éloignées de l'Ukraine (750 et 830 km). Peu importe, Washington bât le tambour.



