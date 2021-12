Allocution d'ouverture de Joe Biden au Sommet pour la démocratie , par Joseph R. Biden Jr.

par Joseph R. Biden Jr.

Bonjour à tous, et bienvenue au premier Sommet pour la démocratie. J'envisage cette rencontre depuis longtemps pour une raison simple : face aux défis durables et alarmants qui se posent à la démocratie, aux droits humains universels, partout dans le monde, la démocratie a besoin de champions. Et je voulais organiser ce sommet parce qu'ici, aux États-Unis, nous savons tout comme vous que le renouveau de notre démocratie et la consolidation de nos institutions démocratiques exigent un effort (...)



Lire l'article complet