Ian Fishback meurt indigent à 42 ans

L'officier parachutiste Ian Fishback, qui avait attiré l'attention des États-uniens en 2005, sur la pratique de la torture par les armées US, est décédé le 19 novembre 2021, dans un centre de placement pour adultes. Il était ruiné et placé sous anti-psychotique. En 2005, il avait tenu tête au Pentagone et au secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld en posant la question du traitement des prisonniers de guerre. En tant qu'officier en Afghanistan et en Iraq, il avait constaté les séquelles endurées par ses (...)



