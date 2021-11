Où nous conduit l'axe Rome-Paris, par Manlio Dinucci

par Manlio Dinucci

Le Traité du Quirinale modifie de fond en comble l'architecture de la Défense de l'Union européenne. Désormais, ce ne sont plus les deux puissances nucléaires (les Français et les Britanniques), ni même l'armée française et le chéquier allemand, mais les deux principales armées restantes de l'Union (la française et l'italienne) qui s'en chargeront. Sous commandement Otan, bien sûr.



Lire l'article complet