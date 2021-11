Jack Dorsey viré de Twitter

Jack Dorsey, le fondateur et Pdg historique de Twitter, a été invité à démissionner sine die. Son mandat d'administrateur prendra fin dans l'année et ne sera pas renouvelé. Jack Dorsey était un des plus puissants super-milliardaires de la Silicon Valley. Il avait pu censurer le président en exercice des Etats-Unis, Donald Trump. Cependant son pouvoir dépendait de ses investisseurs. Après avoir été Pdg de la firme de 2006 à 2008, il avait une première fois été contraint à la démission. Il était portant (...)



Lire l'article complet