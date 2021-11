Traité du Quirinal

La République française et La République italienne Ci-après conjointement dénommées « les Parties » et individuellement « la Partie », Considérant l'ampleur et la profondeur de l'amitié qui les unit, ancrée dans l'histoire et la géographie ; réaffirmant dans cet esprit leur attachement commun à la Méditerranée, comme carrefour de civilisation et trait d'union entre les peuples d'Orient et d'Occident, d'Europe et d'Afrique ; Rappelant que leur communauté de destin est fondée sur les principes (...)



