Le Watergate était un complot contre Richard Nixon

Selon Maître Geoff Shepard (photo), des documents trouvés aux Archives nationales attestent que le Watergate n'est pas un complot de Nixon pour espionner le Parti démocrate, mais un complot des Démocrates contre lui. Dans un livre, La conspiration Nixon : le Watergate et le complot pour destituer le président (The Nixon Conspiracy : Watergate and the Plot to Remove the President), paru mercredi dernier, il affirme que des parlementaires ont tenu des réunions secrètes avec les procureurs tout au (...)



Lire l'article complet