La France et l'Italie pour guider l'UE ?

Le président français Emmanuel Macron et le président du Conseil des ministres italien, Mario Draghi, devraient signer le 26 novembre le Traité du Quirinal. Les deux gouvernements entendent prendre le leadership de l'Union européenne après le départ de la chancelière allemande Angela Merkel et la création du gouvernement de coalition de son successeur, Olaf Scholz. La France prendra le présidence tournante de l'UE le 1er janvier 2022 pour six mois. Le Traité du Quirinal comprend des dispositions de (...)



