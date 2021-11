Possible déstabilisation de l'Ukraine

Alors que le gouvernement ukrainien mène discrètement une guerre contre sa population du Donbass, il se sent de plus en plus menacé par son voisin russe. Dans un premier temps, Moscou a accordé la nationalité russe à presque toute la population du Donbass (qui est de culture et de langue russe), ce que cette dernière a accepté avec enthousiasme. Dans un second temps, il s'apprêterait à organiser des manifestations anti-gouvernementales dans l'ensemble du pays de manière à délégitimer le gouvernement (...)



Lire l'article complet