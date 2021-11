Washington criminalise les sites internet russes révélant les exactions US dans le monde

Selon un rapport d'Avril Haines, la directrice nationale du Renseignement US, daté du 15 mars 2021 , la Russie et l'Iran, ainsi que le Hezbollah libanais, Cuba et le Venezuela ont interféré dans l'élection présidentielle US au détriment du candidat Joe Biden. Selon un communiqué du département US du Trésor , les quatre sites russes SouthFront, NewsFront, Strategic Culture Foundation et InfoRos seraient des « points de désinformation des services de Renseignement russes » (sic). Par conséquent, des (...)



