Selon les USA, les nazis ont participé à des libérations nationales

Les États-Unis et l'Ukraine sont les deux seuls États à avoir voté contre la résolution de l'Assemblée générale de l'Onu contre la glorification du nazisme. 121 États ont adopté la résolution et 53 se sont abstenus, le 12 novembre 2021, lors de la réunion de la Troisième commission. Les diplomates US ont dénoncé« la réécriture de l'histoire par la Russie », tandis que les ukrainiens dénonçaient « la réhabilitation du régime criminel du dictateur Staline ». Les administrations Biden et Zelensky sont les deux (...)



