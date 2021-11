L'Iran lance une campagne contre le célibat et l'avortement

La République islamique d'Iran lance une campagne pour « le soutien à la famille et le rajeunissement de la population ». Cette campagne vise à valoriser le fait d'avoir de nombreux enfants et à dénoncer le célibat et le recours à l'avortement (qui reste autorisé pour les femmes mariées). Cette campagne est issue d'une loi présentée par l'administration de cheikh Ebrahim Raïssi et adoptée le mois dernier. La vice-présidente et ministre des Femmes, Ansieh Khazal (photo), a en outre pris position pour le (...)



