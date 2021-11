Lors d'un procès à Guantánamo, un prisonnier témoigne

Le procès de Majid Khan, un citoyen états-unien qui a porté des courriers pour Al-Qaëda au Pakistan, s'est ouvert dans la base illégale de l'US Navy à Guantánamo [1]. À cette occasion, il a témoigné de la manière dont il était traité depuis son enlèvement illégal au Pakistan, en mars 2003. C'est la première fois qu'un tribunal militaire US entend un tel témoignage. Tous les actes décrits ont été commis par des fonctionnaires US. Majid Khan a notamment déclaré avoir été pendu nu à une poutre et aspergé d'eau (...)



Lire l'article complet