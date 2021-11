Mike Pence soutient les Moudjahiddines du peuple

Le 28 octobre 2021, l'ancien vice-président des États-Unis, Mike Pence (Républicain), s'est exprimé devant les Moudjahiddines du peuple (MEK) au Hilton de Washington. Michele Fournoy (Démocrate), co fondatrirce du Center for a New American Security et actuelle sous-secrétaire à la Défense, s'est exprimée quant à elle lors d'une réunion virtuelle des Moudjahiddines du peuple. Après avoir été considérée comme une organisation terroriste par les Occidentaux, les Moudjahiddines du peuple (MEK) sont en odeur de (...)



