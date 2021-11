Déclaration de Rome des chefs d'État et de Gouvernement du G20

1. Nous, chefs d'État et de gouvernement du G20, nous sommes réunis à Rome les 30 et 31 octobre pour évoquer les enjeux internationaux actuels les plus urgents et pour décider ensemble des efforts communs à entreprendre afin de nous relever plus forts de la crise de la COVID-19 et de permettre une croissance durable et solidaire dans nos pays et dans le monde entier. En tant que première enceinte de coopération économique internationale, nous sommes résolus à surmonter la crise sanitaire et (...)



Lire l'article complet