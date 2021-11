Joe Biden à la COP26, par Joseph R. Biden Jr.

Mesdames et Messieurs, il va sans dire que les yeux de l'histoire sont braqués sur nous et sur les questions profondes qui se posent à nous. C'est simple : allons-nous agir, allons-nous faire ce qui doit être fait ? Allons-nous saisir l'immense opportunité qui se présente à nous ? Ou allons-nous condamner les générations futures à souffrir ? C'est cette décennie qui déterminera la réponse. Cette décennie. La science est claire, il ne nous reste qu'une petite marge de manœuvre pour relever nos ambitions et (...)



