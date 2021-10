George Soros crée « Good Information Inc. »

Le spéculateur et auto-proclamé philanthrope George Soros et son ami Reid Hoffman (LinkedIn) viennent de lancer la société Good Information Inc.. Les deux multi-millardaires se proposent d'investir dans les médias de manière à contrer les « informations biaisées » (Fake News). George Soros a déjà créé Project Syndicate, un site internet qui sélectionne et traduit en treize langues des tribunes libres à publier dans la presse écrite. En une vingtaine d'années, cette société est parvenue à inonder presque (...)



Lire l'article complet