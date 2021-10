La Russie prépare le lever de rideau, par Thierry Meyssan

la Russie avance à grands pas dans la mise en place des accords de Genève de juin dernier. Elle fait renter à nouveau la Syrie dans le concert des nations, se prépare à expulser la Turquie, à réconcilier Israël et l'Iran, prend pied en Afrique et distribue des armes absolues en Asie. Les États-Unis ne sont plus les maîtres du monde. Ceux qui ne suivent pas les bouleversements actuels seront les perdants de la nouvelle ère en préparation.



