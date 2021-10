Peur de l’avion ? Les scientifiques veillent sur votre sécurité

Cet article est publié dans le cadre de la prochaine Fête de la science (qui aura lieu du du 1au 11 octobre 2021 en métropole et du 5 au 15 novembre 2021 en outre-mer et à l’international), et dont The Conversation France est partenaire. Cette nouvelle édition aura pour thème : « Eureka ! L’émotion de la découverte ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr Au commencement était le feu. Il y a environ…