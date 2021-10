Le Mali accuse la France de former les terroristes qu'elle combat

Le 8 octobre 2021 lors d'une interview à RIA-Novosti (photo), le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, a accusé la France de former les terroristes qu'elle prétend combattre . « Nous en avons la preuve. Il existe une expression dans notre langue qui dit que lorsque vous cherchez une aiguille dans votre chambre et que quelqu'un, censé vous aider dans la recherche, se tient sur cette aiguille, vous ne la trouverez jamais. C'est donc la situation qui se passe actuellement au Mali, et nous ne (...)



