Contacts à haut niveau sino-US en Suisse

Le South China Morning Post a révélé des contacts à haut niveau entre Washington et Beijing en Suisse [1]. Le conseiller national de Sécurité US, Jake Sullivan, a rencontré Yang Jiechi, ancien ambassadeur chinois aux USA et actuel chef de diplomatie au Parti communiste. Les deux hommes ont discuté de la manière d'améliorer les relations entre les deux pays. La rencontre intervient le lendemain de la présentation de la politique commerciale de Washington face à la chine par Katherine Tai (photo) (...)



