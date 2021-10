Covid-19 : l'étau se resserre autour du docteur Anthony Fauci

The Intercept a publié le 23 septembre 2021 une demande de subvention d'EcoHealth Alliance soumise à la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) en 2018 . On peut y lire que cette société se propose de créer en laboratoire une virus artificiel à partir des coronavirus de chauve-souris . L'ancien conseiller économique du président Donald Trump, Peter Navarro, a par ailleurs révélé qu'EcoHealth Alliance a servi au docteur Anthony Fauci à détourner de l'argent public US pour financer des (...)



Lire l'article complet