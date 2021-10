La transition « écologique » au nucléaire, par Manlio Dinucci

par Manlio Dinucci

La cause humaine du réchauffement climatique est une théorie très contestée dans les milieux scientifiques, mais pas par les Nations unies qui disposent d'un groupe d'experts chargé de formuler les politiques publiques en termes scientifiques, le GIEC. Le gouvernement allemand et les propriétaires du groupe de distribution Metro financent quant à eux le MCC de Berlin qui va beaucoup plus loin. Ces instances promeuvent le nucléaire comme « source d'énergie écologique ».



