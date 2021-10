Compétition entre les USA et la Russie pour tourner un film dans l'espace

Les États-Unis et la Russie se livrent une compétition pour tourner un film d'aventures dans l'espace. La Russie devrait l'emporter prochainement. La NASA et Elon Musk devraient envoyer l'acteur Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman dans l'espace dans quelques semaines. Mais le premier film qui sera tourné hors de Terre devrait l'être par l'actrice Yulia Peresild (photo) et le réalisateur Klim Shipenko qui devraient décoller du Kazakhstan et passer 12 jours dans la station orbitale (...)



Lire l'article complet