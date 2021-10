Le Pentagone confirme que la « guerre sans fin » continue

Selon le porte-parole du Pentagone, l'amiral John Kirby, le président Joe Biden est autorisé à bombarder des cellules de Daesh en Afghanistan en vertu de la loi autorisant l'usage de la force militaire de 2001 (Authorization for Use of Military Force — AUMF). Il s'agit d'une interprétation pour le moins extensive de ce texte, Daesh n'existant pas à l'époque. Surtout, lors des négociations de Genève (dite « Yalta 2 »), le président Biden avait semblé renoncer à la loi 2001 AUMF qui autorise la « guerre (...)



