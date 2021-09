Compétition sino-britannique en Asie-Pacifique

Le Royaume-Uni débute des négociations en vue de son adhésion au Partenariat transpacifique global et progressiste (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership — CPTPP). Ce Traité est issu du forum économique régional de l'Asie-Pacifique (APEC). Après y avoir adhéré, les États-Unis de Donald Trump s'en sont retirés. Il traite de tous les aspects du commerce, sauf des drogues et du tabac. Ce Traité a été imaginé pour créer une zone de libre-échange anti-chinoise, mais la Chine (...)



