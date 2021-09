Vers la paix en Syrie et au Liban, par Thierry Meyssan

Les accords conclus entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine à la suite de la défaite militaire occidentale en Syrie commencent à trouver leur application au Moyen-Orient. Les prochaines étapes devraient être le retrait des forces US d'Iraq et de Syrie, l'expulsion des forces turques du Nord-Ouest syrien, le retour de l'Iran dans le concert des nations, la restitution du Golan et enfin l'administration russo-syrienne du Liban.



