Réunion secrète des chefs d'état-major états-unien et russe

Les chefs d'état-major états-unien et russe, les généraux Mark A. Milley et Valery Gerasimov, se sont rencontrés durant six heures, le mercredi 22 septembre à Helsinki. Aucune mention n'en est faite sur leurs sites internet respectifs. La rencontre a porté sur les moyens de contacts entre les deux pays, sur la surveillance de l'Afghanistan et sur le retrait de Syrie. Les États-Unis ont envisagé d'installer des bases militaires alentour de l'Afghanistan, tandis que la Russie a strictement prévenu que (...)



