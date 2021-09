Ahmad Massoud a fui l'Afghanistan

Contrairement aux dénégations de la presse internationale, le chef tadjik Ahmad Massoud et l'ancien chef tadjik des services secrets afghans, Amrullah Saleh, ont quitté l'Afghanistan. Il n'y a donc plus de résistance face au gouvernement pachtoun des Talibans. Ahmad Massoud, fils du « commandant Massoud » était soutenu par la CIA. Massoud et Saleh ont reçu l'asile politique au Tadjikistan quelques jours après les sommets de l'Organisation de coopération de Shanghai et de l'Organisation du Traité de (...)



