La France se dote d'une unité pour lutter contre les Fake News étrangères

Après l'Union européenne et son agence EastStratCom et le Royaume-Uni avec sa National Security Communications Team (NSCT), c'est au tour de la France de se doter d'un organisme chargé de faire face aux tentative de déstabilisation de l'État par ingérence numérique, Viginium (« service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères »). Selon le décret n° 2021-922 publié le 14 juillet 2021, le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale est désormais compétent pour (...)



