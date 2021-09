Facebook soutient ou s'oppose à des hommes politiques via des médias

Au Canada, Facebook a investi à travers son programme News Innovation Test afin d'aider le Premier ministre Justin Trudeau en période électorale. Il a signé en juillet 2021 un accord de soutien avec Black Press Media, Glacier Media et The Globe and Mail. La somme allouée aux quatorze médias canadiens partenaires est de 8 millions de dollars. En Argentine, Facebook a signé en août 2021 un accord avec plus de 150 journaux nationaux et locaux. Il s'agit de s'assurer que le président péroniste Alberto (...)



Lire l'article complet