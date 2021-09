Israël admet le bien-fondé de la diplomatie US face à l'Iran

Lors d'une interview à Foreign Policy , le ministre israélien de la Défense, le général Benny Gantz, a admis le bien-fondé de la politique étrangère US face à l'Iran. Selon lui, la diplomatie US vise à faire rentrer Téhéran dans sa boîte. Toujours selon Gantz, l'Iran pourrait fabriquer sa première bombe atomique d'ici trois mois. Ce sur quoi, le New York Times a renchéri en parlant d'un délai beaucoup plus court : une semaine. Il serait donc logique, poursuit Gantz, de disposer de plans préventifs en cas (...)



