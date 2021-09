La loi qui donne au président US licence de tuer, par Manlio Dinucci

par Manlio Dinucci

En changeant de position et en validant la chute de Kaboul, le président Biden a renoué avec la stratégie Rumsfeld/Cebrowski de la guerre sans fin. Il s'agit de ne plus déployer de grandes troupes au sol, mais de multiplier les théâtres d'intervention pour des drones-tueurs, des Forces spécailes et des mercenaires. La guerre change de nature et s'étend.



