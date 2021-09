La Russie remet en cause la présence israélienne et turque en Syrie

Recevant le président syrien Bachar el-Assad au Kremlin, le président Poutine a déclaré le 14 septembre 2021, que la paix ne régnerait pas dans ce pays tant que des forces étrangères y stationneront sans autorisation des Nations unies ou de la Syrie. Ces propos désignent à la fois Israël (Golan), les États-Unis et la Turquie (Idleb). Ils interviennent alors que les armées US devraient quitter prochainement les territoires iraquien et (...)



