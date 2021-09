La CIA est parvenue à exfiltrer 1 millier de ses Collaborateurs afghans

La CIA est parvenue à exfiltrer de Kaboul au moins un millier de ses Collaborateurs afghans. Il s'agit de membres des forces de contre-insurrection (Khost Protection Force et Direction nationale de la Sécurité). Ils ont été secrètement réunis à la base Aigle (Eagle Base) et non pas à l'aéroport Hamid Karzai. Ces Collaborateurs ont commis quantité de tortures et d'assassinats bien plus terrifiantes que les crimes des Talibans. Ils ont été exfiltrés vers le Qatar, puis fondus dans la masse des réfugiés. (...)



