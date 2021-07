La nouvelle « Stratégie de sécurité nationale » russe

Le Kremlin a publié, le 2 juillet 2021, sa nouvelle Stratégie de sécurité nationale (téléchargeable ci-dessous). Celle-ci n'avait pas été modifiée depuis 6 ans. Le Kremlin examine tous les types de menaces, provenant principalement des États-Unis et de leurs alliés. Il définit pour chacune les réponses à apporter. Pour la première fois, ce document inclut les attaques contre « les valeurs spirituelles, morales, culturelles et historiques traditionnelles de la Russie » perpétrées par des Etats, des ONG et (...)



