L'Administration Biden abandonne la « guerre sans fin »

L'Administration Biden, comme les trois précédentes (Bush, Obama et Trump) a pris l'initiative de bombarder des « ennemis », le 27 juin 2021 (en l'occurrence des miliciens pro-iraniens en Syrie). Cependant, pour la première fois depuis 20 ans, elle n'a pas justifié son bombardement en invoquant l'AUMF 2001 (Authorization for Use of Military Force of 2001) qui validait la « guerre sans fin » imaginée par Donald Rumsfeld et par l'amiral Arthur Cebrowski, ni l'AUMF 2002 (Authorization for Use of Military (...)



Lire l'article complet