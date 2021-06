Alliance Égypte-Iraq-Jordanie

Les chefs d'État et de gouvernement d'Égypte, d'iraq et de Jordanie se sont réunis le 27 juin à Bagdad. Les trois pays entendent renforcer leurs relations aussi bien face à la Turquie que face à l'Arabie saoudite et l'Iran. La Turquie occupe le Nord-Ouest de l'Iraq et soutient les Frères musulmans contre l'Égypte. L'Arabie saoudite est impliquée dans la tentative de coup d'État en Jordanie. L'Iran soutient les milices iraquiennes qui tentent d'expulser les forces US du pays. Il s'agissait du 4ème sommet (...)



