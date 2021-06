Les États-Unis et la France : des alliés, partenaires et amis

Note du département d'État « Le président Macron et moi sommes unis, prêts à relever les défis les plus difficiles auxquels nous sommes confrontés. » Le président Biden, le 11 juin 2021 Le secrétaire Antony J. Blinken se rendra à Paris, en France, du 24 au 27 juin 2021, pour y rencontrer le président français Emmanuel Macron et le ministre des Affaires étrangères Jean Yves Le Drian. Au cours de ce voyage qui sera l'occasion d'échanges avec l'allié le plus ancien des États-Unis, le secrétaire Blinken (...)



