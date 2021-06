Déclaration conjointe des États-Unis et de la Russie sur la stabilité stratégique, par Joseph R. Biden Jr., Vladimir Poutine

Nous, le Président des États-Unis d'Amérique Joseph R. Biden et le Président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, notons que les États-Unis et la Russie ont démontré que, même en période de tension, ils sont capables de progresser vers nos objectifs communs d'assurer prévisibilité dans le domaine stratégique, réduisant le risque de conflits armés et la menace de guerre nucléaire. La prorogation récente du nouveau Traité START illustre notre engagement en faveur de la maîtrise des armements (...)



