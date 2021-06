Yalta II — Les USA retirent leurs missiles Patriot du Moyen-Orient

Les États-Unis retirent leur défense anti-aérienne du Moyen-Orient élargi. Sont déjà concernés l'Arabie saoudite, l'Iraq, la Jordanie et le Koweït pour le retrait des missiles Patriot et l'Arabie saoudite pour le système Thaaad (Terminal High Altitude Area Defense) [1]. Le nouvel ambassadeur de Moscou en Iraq, Elbrouz Kutrashev (ancien chargé d'affaires en Syrie) [photo], a proposé de prendre le relai et d'équiper le pays de S-400 russes, comme la Syrie. Ils pourraient être opérationnels en (...)



