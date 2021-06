Yalta II — Washington devrait renoncer à la « Guerre sans fin »

Le 17 juin 2021, la Chambre des représentants a voté l'abrogation de la Loi de 2001 autorisant l'usage de la force (Authorization for Use of Military Force of 2001), conformément aux accords du sommet de Genève (dit « Yalta II »). Ce texte avait autorisé les présidents des États-Unis a lancer des guerres contre les auteurs des attentats du 11 septembre 2001. Selon le Congressional Research Service, ce texte a été invoqué en 39 occasions pour 14 pays [1]. Il avait été adopté le 18 septembre 2001, (...)



