Le Lion Africain en chasse de nouvelles proies, par Manlio Dinucci

par Manlio Dinucci

Après l'échec de l'implantation de l'AfriCom sur le continent noir, le Pentagone a regroupé ses forces pour l'Afrique et pour l'Europe sous un commandement unique à Wiesbaden (Allemagne). Il les utilise pour imposer un nouveau découpage territorial, notamment en reconnaissant la République sahraouie. Les États membres de l'Union européenne sont priés de suivre le mouvement et devront la reconnaître aussi. En définitive, c'est le commandement US de Wiesbaden qui imposera à Bruxelles sa politique étrangère. D'ores et déjà, c'est de cette manière qu'il convient d'interpréter le gel des actions militaires…



Lire l'article complet