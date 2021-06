Le scrutin présidentiel iranien de plus en plus « encadré »

La campagne pour l'élection présidentielle en Iran a débuté le vendredi 28 mai. Le Conseil des Gardiens a présélectionné quelques candidats et exclus les autres, dont l'ancien président du Parlement Ali Laridjani et l'ancien président de la République Mahmoud Ahmadinejad. Le Guide de la Révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, a intimé le 27 mai les candidats de se borner aux question économiques telles que le « chômage des jeunes » et « les moyens de subsistance de la classe défavorisée ». Le général (...)



