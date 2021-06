Des ambassades européennes vont bientôt rouvrir en Syrie

La Grèce et Chypre vont prochainement rouvrir leurs ambassades à Damas, fermées depuis 2012. Seule membre de l'Union européenne, la Tchéquie a maintenu ouverte son ambassade durant toute la guerre. L'ambassadrice représentait le président Miloš Zeman (favorable à la Syrie) et ne rendait pas compte aux différents gouvernements qui se sont succédé à Prague. En réalité, la Hongrie depuis un an, puis la Grèce et Chypre depuis six mois ont rouvert secrètement leurs ambassades. Ces États sont déjà représentés (...)



Lire l'article complet