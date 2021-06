Élection présidentielle en République arabe syrienne, par Thierry Meyssan

L'élection présidentielle syrienne a été une célébration de la victoire face aux agressions extérieures. Elle a confirmé l'autorité de Bachar el-Assad, non pas pour ses idées politiques, mais pour son courage et sa ténacité en tant que chef de guerre. Les Occidentaux, qui ont perdu cette guerre, ne l'acceptent toujours pas. Ils considèrent donc cette élection comme nulle et non avenue. Ils persistent à présenter les autorités syriennes comme des tortionnaires et sont incapables de reconnaître leurs propres crimes.



