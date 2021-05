Des personnalités noires contre le racisme du NYT et du Parti démocrate

Le livre Red, White, and Black : Rescuing American History from Revisionists and Race Hustlers (Rouge, blanc et noir : sauver l'histoire américaine des révisionnistes et des racistes) [1], publié le 18 mai, fait un carton aux États-Unis. C'est une critique, par une vingtaine de célèbres professeurs d'université noirs, de la narration de l'histoire des États-Unis par le New York Times (Project 1619) et de sa reprise par le Parti démocrate. Selon ces universitaires, il est absurde de dénoncer un « (...)



Lire l'article complet